Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncuların yeni filmi: 'Pişmanlık'

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan ünlü menajer Haluk Şentürk'ün ifadesine TAKVİM ulaştı. Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini yapan Şentürk'ün evinden hassas terazi çıktı. Şentürk, MS hastası olması nedeniyle uyuşturucuyla uzaktan yakından alakası olmadığını söyleyerek, hassas teraziyi, hastalığından dolayı uyguladığı diyet kapsamında yiyecekleri tartmak için kullandığı savunmasında bulundu. Öte yandan savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan dizi oyuncusu Doğukan Güngör'ün ise uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği ve "Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler