THY 17 İran seferini iptal etti: Listede 3 kent var
Türk Hava Yolları (THY), İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle bazı seferlerin yapılamayacağını bildirdi. Buna göre, İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildi.
THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Uçuşların güncel durumunun "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresinden takip edilebileceği kaydedildi.