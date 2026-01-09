Taksicilere "taksi mali cihazı" zorunluluğu geliyor! Son tarih belli oldu: Elle tutar girilmeyecek

Taksicilere, taksimetreyle bağlantılı olarak belirli teknik özellikleri taşıyan "taksi mali cihazı" kullanma zorunluluğu getiriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) konuya ilişkin tebliğ taslağı, sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda düzenlendi. Taksi mali cihazı uygulamasıyla, kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine uyum sağlanması ve kartla ödeme imkânlarının artırılması amaçlanıyor.

Taksi (takvim.com.tr) SON TARİH 1 TEMMUZ

Bu kapsamda, taksicilere, mevcut taksimetrelerle bağlantılı "taksi mali cihazı" kullanma mecburiyeti getirilecek. Taslağa göre, taksimetre takılması zorunlu olan taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin, 1 Temmuz'a kadar belirli teknik özellikleri taşıyan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca onaylanmış taksi mali cihazlarını kullanmaya başlaması gerekecek. Zorunluluk kapsamında yeni mükellefiyet tesis edilmesi veya kullanılan taksimetrelerin değiştirilmesi durumunda, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en geç 30 gün içinde onay verilen taksi mali cihazı kullanılacak. Bu süre içinde fiilen yolcu taşınmasına başlanması durumunda ise yolcu taşımacılığına başlanmadan önce onay verilen cihazın kullanılması gerekecek.