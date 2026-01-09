FETÖ'cü kundakçı Ufuk Aytekin için iddianame hazır: 15 yıl hapsi isteniyor!

Bursa 'nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde geçtiğimiz yıl temmuz ayında çıkan orman yangınlarında müdahaleyi geciktirmek amacıyla yeni bir yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan FETÖ üyeliğinden ihraç Astsubay hakkında savcılık 15 yıl hapis cezası talep etti.

PET ŞİŞELERİNE 10 LİTRE BENZİN ALDI Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Ufuk Aytekin'in (31), 27 Temmuz'da kendi adına kayıtlı 03 HK 184 plakalı aracıyla daha önceden bir süre çalıştığı Harmancık-Orhaneli kavşağında bulunan petrol istasyonundan saat 21.30 sıralarında önce 2 adet 5 litrelik su aldığı, bu suları benzin istasyonunun bahçesinde bulunan saksılara boşalttıktan sonra boş pet şişelere toplam 10 litre benzin aldığı belirtildi.

BENZİNLE YENİ YANGIN ÇIKARDI

Daha sonra Kışmanlar Mahallesi Molla Çamlık mevkisine giden Ufuk Aytekin'in bölgede devam eden diğer yangınlara müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla benzinle yeni bir yangın çıkardığı tespiti iddianamede yer aldı.

Olay yerinden hızla uzaklaşan sanığın, yangın sırasında kendisinin de yaralanması sebebiyle Harmancık Devlet Hastanesine gittiği ve ayakta tedavi olduğu, yaralarına pansuman yapıldıktan sonra kaldığı apart önünde vatandaşların durumundan şüphelenerek polise haber vermesi üzerine yakalandığı kaydedildi.