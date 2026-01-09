Bakan Kurum da katılacak! Yüzyılın Konut Projesi'nde Antalya'da 13 bin 213 konutun kurası çekilecek

Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan 'Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimleri sürüyor.

TOKİ koordinesinde bugün Muş ve Ardahan'da düzenlenen törenlerle binlerce vatandaşın yeni yuvaları belirlendi. Ardahan'daki kura çekimi Vali Yardımcısı Mehmet Sert, TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kıvanç Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Muş'ta ise kura çekimine Muş Valisi Avni Çakır, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca katıldı.

38 BİN 160 HAK SAHİBİ BELLİ OLDU

Bugüne kadar 13 ilde gerçekleştirilen kura çekimleriyle 38 bin 160 vatandaş yeni yuvalarına kavuşmaya hak kazanırken, kura çekim törenleri yarın Antalya ve Bingöl'de devam edecek. Antalya'da 13 bin 213, Bingöl'de ise 2 bin 59 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Antalya'daki kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak.