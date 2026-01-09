Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: Halep'te paralel yapı ortadan kalkacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Suriye 'deki gelişmelerden İran'daki olaylara, Rusya-Ukrayna savaşı ve Venezuela'ya yönelik ABD müdahalesine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Fidan'ın açıklamalarında, bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve diplomatik dengeler öne çıktı.

SURİYE

Bakan Fidan, terör örgütü YPG/SDG'nin tutumuna ilişkin olarak, "(Terör örgütü YPG/SDG'nin) Sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör olduğunu herkes görüyor, biliyor." ifadelerini kullandı.

10 Mart Mutabakatı'na da değinen Fidan, "(10 Mart Mutabakatı) Projenin kendisi oldukça gerçekçi bir proje kağıt üstünde baktığınızda. Gerçekçi olmayan, bu konuya girmede PKK'nın gönlünün olmaması." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel aktörlerin beklentilerine işaret eden Fidan, "Şiddete başvurmadan gidilecek yol belli, bölgedeki ülkelerin istediği bir resim var, ABD'nin istediği bir resim var, bunlar örtüşüyor, sadece İsrail'inki örtüşmüyor." dedi.

Terör örgütünün Kürt halkını daha zor bir konuma sürüklememesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "(Terör örgütü YPG/SDG) Gerçekten, Kürtlerin geleceğini düşünüyorlarsa, onları bölge haklarıyla ve devletleriyle daha fazla düşman etmeyecek nitelikli, sahici, barışa dayalı çözümler içerisinde durması lazım." şeklinde konuştu.

Fidan, örgüte çağrısını ise, "Artık barış yoluyla diyalog yoluyla olması gereken çizgiye gelsinler." sözleriyle ifade etti.