Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: Halep'te paralel yapı ortadan kalkacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halep’te başlayan sürecin kısa sürede tamamlanacağına inandığını belirterek, paralel yapının ortadan kalkacağını ve kentte tek bir devlet yapısının vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelerden İran'daki olaylara, Rusya-Ukrayna savaşı ve Venezuela'ya yönelik ABD müdahalesine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Fidan'ın açıklamalarında, bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve diplomatik dengeler öne çıktı.
SURİYE
Bakan Fidan, terör örgütü YPG/SDG'nin tutumuna ilişkin olarak, "(Terör örgütü YPG/SDG'nin) Sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör olduğunu herkes görüyor, biliyor." ifadelerini kullandı.
10 Mart Mutabakatı'na da değinen Fidan, "(10 Mart Mutabakatı) Projenin kendisi oldukça gerçekçi bir proje kağıt üstünde baktığınızda. Gerçekçi olmayan, bu konuya girmede PKK'nın gönlünün olmaması." değerlendirmesinde bulundu.
Bölgesel aktörlerin beklentilerine işaret eden Fidan, "Şiddete başvurmadan gidilecek yol belli, bölgedeki ülkelerin istediği bir resim var, ABD'nin istediği bir resim var, bunlar örtüşüyor, sadece İsrail'inki örtüşmüyor." dedi.
Terör örgütünün Kürt halkını daha zor bir konuma sürüklememesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "(Terör örgütü YPG/SDG) Gerçekten, Kürtlerin geleceğini düşünüyorlarsa, onları bölge haklarıyla ve devletleriyle daha fazla düşman etmeyecek nitelikli, sahici, barışa dayalı çözümler içerisinde durması lazım." şeklinde konuştu.
Fidan, örgüte çağrısını ise, "Artık barış yoluyla diyalog yoluyla olması gereken çizgiye gelsinler." sözleriyle ifade etti.
İRAN'DAKİ OLAYLAR
İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Fidan, "Burada savaşın olmadığı ortamda, başka sahici sıkıntıların reaksiyona geldiği ortamda, İsrail'in bunu değerlendirmeye çalıştığını görüyoruz." dedi.
Bu durumun İran yönetimine güçlü bir mesaj verdiğini belirten Fidan, "Bu tabiki rejime çok güçlü bir mesaj veriyor ve rejimin bunu alacağından eminim. Ama İsrail'in beklediği bir sonun olmayacağını görüyorum." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutumuna da değinen Fidan, "İsrail'in özellikle Netanyahu'nun (rejimi devirme) bu konuda bir isteğinin olduğunu herkes biliyor. Bu bir sır değil." diye konuştu.
Fidan, İran'la yürütülen diplomatik süreçlere ilişkin ise, "İran bir müzakere yoluna girdiği zaman, bu sefer İran'ın kabul edemeyeceği derecede ileri şartlar sürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.
OLASI RUSYA-UKRAYNA BARIŞI
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olası barış senaryolarına değinen Fidan, Karadeniz'in güvenliğine dikkat çekerek, "Karadeniz'de ana sorumluluğu Türkiye'nin üstlenmesi gerekiyordu. Şimdi yapılan planlamalarda Karadeniz'in sorumluluğu Türkiye'de." dedi.
ABD'NİN VENEZUELA'YA MÜDAHALESİ VE MADURO
ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya ilişkin iddialar hakkında da konuşan Fidan, Türkiye'ye yönelik herhangi bir resmi talep olmadığını belirtti.
Fidan, "Bize şöyle bir soru ya da teklif gelmedi: Maduro bize Türkiye'ye gelmek istiyorum ya da Maduro size gelsin mi? Böyle bir teklifle hiç muhatap olmadık. Maduro'ya yapılan teklifler var, biz farkındayız." ifadelerini kullandı.