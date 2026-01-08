Türkiye ile Pakistan hattında diplomatik temas
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; iki bakan, başta bölgesel güvenlik ve güncel siyasi gelişmeler olmak üzere gündemdeki kritik konuları ele aldı.
