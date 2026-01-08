Türkiye ile Pakistan hattında diplomatik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, güncel bölgesel gelişmeler ele alındı.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler