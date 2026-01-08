Şiddetli fırtına hasara neden oldu! Kocaeli’de 5 okulda eğitime ara verildi
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, okul binalarında hasara yol açtı. Çatılarında tahribat meydana gelen 5 okulda, güvenlik gerekçesiyle 9 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu.
İŞTE TATİL EDİLEN O OKULLAR
Yapılan incelemeler sonucunda, çatılarında tahribat oluştuğu ve eğitim-öğretimin devam etmesinde sakınca görülen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Mehmet Akif Ortaokulu'nda 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından okullarda hasar tespit çalışmaları yapıldı.