Kombin yapıp hukuki tavsiye veren avukata soruşturma başlatıldı!

İzmir Barosu avukatı Perihan İlke Demir'in, hem kombin hem de hukuki tavsiye verdiği videoları büyük tepki çekti. Bir yandan giyinip bir yandan da "Tehdit eden adamı bana gönder. Velayeti de nafakayı da alırım" gibi ifadeler kullanınca, mesleğin itibarını zedelediği iddia edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Haber: Ceyhan Torlak