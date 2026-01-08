Kahramanmaraş’taki sirenler üzerinden provokasyon! Gerçek kısa sürede açıklandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan, " Halep 'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş 'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenlerin çaldığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu siren sesleri ve uyarıların AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, uygulamanın Halep'te yaşanan gelişmelerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu paniğe sevk etmeyi amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.