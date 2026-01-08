CHP'li Buca'da bazı partililer işe gelmeden maaş alıyor!

İzmir Buca'da işçiler eylemleyken türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la birlikte Başkan Görkem Duman'ın Phuket Adası'nda yılbaşı tatili yapması, büyük tepki toplamıştı. Şimdi de Buca'da bazı partililerin işe gelmeden maaş aldıkları iddia edildi. AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez, "CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, ilçe başkanınız Çağdaş Kaya'nın şoförü Erdi Kutlu, Fikret Yıldız, Gülşen Karataş Şişbacak, Sevgi Kazankaya, Şule Can, Ali Kaya, Canan Özkan işe gelmeden maaş alıyor. Derhal çıkışları yapılsın" dedi. Ama Duman, gereğini yapmadı.

Haber: Ertan Gürcaner