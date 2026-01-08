CHP'li aday adayı Burak Ulamışlı denizde ölü bulundu! Kolundan teknenin çapasına bağlanmış...

Olay, saat 19.45 sıralarında Çeşmealtı Limanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, deniz içerisinde birisinin hareketsiz şekilde durduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CHP’nin geçen dönem belediye başkan aday adayı denizde ölü bulundu. (DHA)

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Urla Belediye Başkan aday adayı olan Burak Ulamışlı olduğu tespit edildi.