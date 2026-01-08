Bitlis ve Kars tamam sıra o iki ilde! Yüzyılın Konut Projesi’nde kura maratonu tam gaz devam ediyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ve 500 bin konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri bir bir belirleniyor. Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapacak projede bugün Bitlis ve Kars'ta büyük heyecan yaşandı.

BİTLİS'TE 2 BİN 363 KONUT SAHİBİNİ BULDU

TOKİ koordinesinde Bitlis'te düzenlenen törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ile TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca katıldı. İl protokolü ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, noter huzurunda yapılan çekilişle tam 2 bin 363 şanslı vatandaş evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

KARS'TA NEFESLER TUTULDU

Kura heyecanının bir diğer adresi ise Kars oldu. Vali Ziya Polat ve TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut'un katılımıyla gerçekleşen çekilişte 1.730 konutun hak sahipleri belirlendi. İsimleri okunan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

11 İLDE 35 BİNİ AŞKIN EV!

Bugüne kadar gerçekleştirilen çekilişlerle birlikte toplam 11 ilde 35 bin 399 konutun kura işlemi tamamlanmış oldu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre kura maratonu hız kesmeden sürecek.

SIRADA MUŞ VE ARDAHAN VAR

Heyecan fırtınası yarın Muş ve Ardahan'a taşınıyor. Yarın düzenlenecek törenlerle bu iki ildeki hak sahipleri de belirlenecek.