Bebek Otel skandalında perde aralandı: Pandemi döneminde mekan değişikliği yapıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kritik bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı. İddialara göre, burada gizliliğe çok özen gösteriliyordu. İçeriye gelen isimler cep telefonlarını girişte teslim ediyor ve öyle çıkabiliyor. İçeriden sosyal medyadan paylaşım yapmanın ve içerde neler yaşandığının 3. kişilere anlatılması ise yasak.

YASAĞI DELEN BİR DAHA GİREMEZ

Bu yasağın delinmesi durumunda ise, yasağı delen kişi ya da kişilerin bir daha bu işletmeye ve bağlı diğer işletmelere girmesi yasaklanıyor. Gece geç saatlere kadar sürmesi planlanan bu partiler, Yıldırım'ın Rumelihisarı'nda tuttuğu lüks villada devam ettirildi. Birbirinden ünlü isimler, sabahlara kadar süren yüksek sesli partiler nedeniyle çevre sakinlerinde rahatsızlığa da sebep oldu.

KARARLARI BYPASS ETTİLER

Bebek Otel, yılbaşından önce 1 ay süreyle hakkında kapatma kararı olmasına rağmen yılbaşından bir gün önce yürütmeyi durdurma kararı alınarak tekrar faaliyete geçti. Geçtiğimiz yaz döneminde de Turizm Bakanlığı'nca Bebek Otel'in eklentileriyle ilgili yıkım kararı alınmış ancak bu karar da sahibi Muzaffer Yıldırım tarafından başvurularak yürütmeyi durdurma kararıyla delinmişti. Bu yıkılması gereken eklentilerin olduğu teras ve bazı bölümlerin uyuşturucu ile fuhuşa yönelik partilerin yapıldığı yerler olduğu belirlendi.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu operasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılığa sevk edilen ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve modacı Saniye Deniz yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, sosyal medya fenomeni Burak Altundağ, "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy, modacı Lerna Elmas, model Duygu Açıksöz, model Merve Uslu, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek, Suma Beach işletmecilerinden Hakan Yıldız, işletmeci Koray Belli, spiker Ece Cerenbeli, şarkıcı Berna Arıcı, Suat Yıldız, Gülsüm Bayrak, Merve Eryiğit, Gizem Özköroğlu, Sevgi Taştan ve işletmeci Veysel Avcı cezaevine gönderildi.