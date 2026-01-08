Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu! " 2026 reform yılı olacak! Sandıkta gereken cevabı vereceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi:

AK Parti'miz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır.

Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.

Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka icraatının olmadığı bir dönemde biz 'aşkla çalışan yorulmaz düsturuyla' tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettik.

İŞİMİZE BAKACAĞIZ

Biz, CHP'nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekasını umursamayacak, sataşmalarını kale almayacak, işimize bakacağız.

Krizin, çatışmanın, savaşın, dünyanın birçok yerinde gerilimin eksik olmadığı 2025 yılında hamdolsun milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık.

Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor.

Enerji kaynaklarını, ticaret yollarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor.

Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahili selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.



2026 REFORM YILI OLACAK

Başkan Erdoğan, "2026 ülkemiz için bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı Reform Programını Meclis'imizin de desteğiyle hayata geçireceğiz. Enflasyonla mücadelede önemli bir mesafe kaydettik. Milli gelir, yıllık bazda 1,5 trilyon doları aştı" dedi.



ÜÇ VEKİL AK PARTİ'DE

Başkan Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, K.Maraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e rozetlerini taktı. Şahin, "Güçlü Türkiye için karıncalar gibi çalışacağım" dedi. Karatutlu, "Ben zaten aklen vicdanen buradaydım. Şimdi de bedenen geldim" dedi. Çakır ise, "Kolay olan susmaktır, zor olan dik olmaktır, ben bunu seçtim" dedi. AK Parti'nin TBMM'deki vekil sayısı, bu katılımlarla 275 oldu.



ERDOĞAN İSLAM DÜNYASININ LİDERİ

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Külliye'de kabul etti. İki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. Erdoğan, "Malezya ile 10 milyar dolar hedefi açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi bu hedefe taşıyacağımıza inanıyorum" dedi. İbrahim ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırıp, "Erdoğan İslam dünyasının lideri" ifadesini kullandı.



SANDIĞA GÖMECEĞİZ

Emperyalist oyunları bozacak olan irade ve tecrübe bu ittifakta mevcuttur. Dolayısıyla ne yapacaksak, şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız.



Bunu seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız.



Belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız. Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız.