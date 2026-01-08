Ankara’da su krizi büyüyor: CHP'li Yavaş yönetimi mezarlıkta bile muslukları bile söktü

Ankara'da basiretsiz yönetim yüzünden su kesintileri yaşanıyor. 2026 Türkiye'sinde sokak sokak tanker ve çeşme aramaya mahkum edilen Ankaralılar, bir yandan da soğuk hava ile mücadele ediyor. Yaklaşık 7 senedir görevde olan ABB Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin suya yatırım yapmaması üzerine Karşıyaka Mezarlığı da su krizine mahkem edildi. Mezarlıkta hayratlardaki tüm muslukların söküldüğü, bazılarının tıpalar ile kapatıldığı, su akışının da kesildiği ortaya çıktı. Hayratların üzerine asılan bilgilendirme yazısında, "Kuraklık kaynaklı su tasarrufu yapılması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. Kesinti hakkında bilgi sahibi olmadan bölgeye gelen vatandaşlar, 1 şişe su bulabilmek için mezarlığın dört bir köşesini dolandıklarını belirterek, belediyenin umursamaz tutumuna tepki gösterdi.

ÇAMUR AKIYOR

Kesintinin birkaç aydır devam ettiği bildirilirken, mezarlık yetkilileri ise bu durumu, "Altyapının sağlığı için rutin uygulama, geçen sene kış aylarında da yapıldı" diyerek savunuyor. İlçelere aralıklarla bazen veirilen suyun da çamur gibi aktığı belirtiliyor. Dengesiz su akışı sebebiyle kombilerin ve çamaşır makinelerinin arızalandığı da öğrenildi. Vatandaşların belediyeyi arayarak şikayetlerini ilettiği aktarıldı.

Haber: Murathan Yıldırım