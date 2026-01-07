Yalova'da SGK avukatı Zekeriya Polat'a "emeklilik" saldırısı: Hayatını kaybetti! Bakanlardan peş peşe mesajlar
Yalova SGK İl Müdürlüğü’nde görevli avukat Zekeriya Polat, emeklilik başvurusu reddedilen ve açtığı davayı kaybeden Hamza Hanedar tarafından odasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak kaldırılan Zekeriya Polat hastanede hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan peş peşe başsağlığı mesajları geldi.
Yalova SGK İL Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat, kurumdaki odasında emekliliği reddedilen Hamza Hanedar tarafından tabancayla vuruldu.
EMEKLİLİĞİ REDDEDİLDİ AVUKATI VURDU
Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Emeklilik şartları oluşmadığı için Hamza Hanedar'in başvurusu SGK tarafından reddedildi. Kuruma açtığı davayı da kaybeden Hamza Hanedar'a kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi. Hamza Hanedar, tebligat eline ulaşınca iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat'la görüşmek üzere, İl Müdürlüğü binasına geldi.
Avukatın odasında taraflar arasında tartışma çıktı. Hamza Hanedar yanındaki tabancayla Avukat Zekeriya Polat'a ateş açtı. Polat, vücudunda isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, tabancasını yere bırakan Hamza Hanerda, çağırılan polislere teslim oldu.
Şüpheli gözaltına alınırken, Zekeriya Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polat'ın 2 yaşında bir çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedavi altına alınan Polat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
BAKANLARDAN PEŞ PEŞE MESAJLAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK Yalova İl Müdürlüğü'nde yaşanan saldırıya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat'ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova'da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat için başsağlığı mesajı yayımladı.
Tunç, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kurum avukatı Zekeriya Polat'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen elim olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."