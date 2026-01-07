Yalova'da SGK avukatı Zekeriya Polat'a "emeklilik" saldırısı: Hayatını kaybetti! Bakanlardan peş peşe mesajlar

Yalova SGK İL Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat, kurumdaki odasında emekliliği reddedilen Hamza Hanedar tarafından tabancayla vuruldu.

EMEKLİLİĞİ REDDEDİLDİ AVUKATI VURDU

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Emeklilik şartları oluşmadığı için Hamza Hanedar'in başvurusu SGK tarafından reddedildi. Kuruma açtığı davayı da kaybeden Hamza Hanedar'a kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi. Hamza Hanedar, tebligat eline ulaşınca iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat'la görüşmek üzere, İl Müdürlüğü binasına geldi.