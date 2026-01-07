Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Paris’te toplandı! Türkiye’den kalıcı barış vurgusu

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katıldı.

Kılıç, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil etti.

Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanları ile NATO Genel Sekreterliği heyetinin katıldığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki güncel gelişmeler ile kalıcı barış ve çözüm yollarına ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Kılıç, toplantıda, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil, kalıcı ve kapsayıcı bir barış anlaşmasıyla en kısa sürede sona erdirilmesi gayesinde olduğunu belirterek, bu minvalde diplomatik girişimlerini ve insani sorumluluklarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca Kılıç, toplantı akabinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Jared Kushner ve diğer mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.