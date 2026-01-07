Sayıştay raporu alarm verdi! Metrobüste bakım zafiyeti 5 bin arızaya yol açtı

Sayıştay'ın 2024 Denetim Raporu, İstanbul'un can damarı metrobüs hattında yolcu güvenliğini tehdit eden ciddi bir bakım zafiyetini ortaya koydu. Günde yüz binlerce yolcunun kullandığı aktarma istasyonları, yolcu yoğunluğu dikkate alınmadan bakıma alındı. Bu yüzden 5 bin 115 arıza meydana geldi. Üstüne üstlük kazalar da buna eklendi. Çileyi vatandaş çekti. İstanbul'da 24 saat boyunca doğu–batı aksında çalışan metrobüs sistemi, 52 kilometrelik hat üzerinde 44 istasyonla milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. En sakin durakla en kalabalık aktarma noktası, aynı bakım periyotlarına tabi tutuldu. Arızaların büyük bölümü, metro, Marmaray ve tramvay aktarması yapılan duraklarda yaşandığı tespit edildi.

Haber: Barış Savaş