RTÜK Başkanı unvanıyla vurgun! Sözde "yardım" çetesinden 2 şüpheli tutuklandı

Vatandaşları telefonla arayıp kendilerini RTÜK Başkanı olarak tanıtan şebekenin 'ihtiyaç sahiplerine yardım' yalanı polis takibine takıldı. Mehmet İsmailoğlu, Alim Gülver ve Gülay Efe'nin, kurdukları bu sözde destek senaryosuyla mağdurlardan para topladıkları saptandı.

(Alim Gülver) "İHTİYAÇ SAHİBİ TANIDIKLAR İÇİN YARDIM TOPLUYORUZ" YALANIYLA VURGUN PLANI Mehmet İsmailoğlu, Alim Gülver ve Gülay Efe isimli şahıslar, kurdukları düzenekle çok sayıda vatandaşı hedef aldı. Dolandırıcıların, telefonla aradıkları kişilere kendilerini RTÜK Başkanı olarak tanıttıkları ve "ihtiyaç sahibi tanıdıklar için yardım topluyoruz" diyerek para talep ettikleri belirlendi.