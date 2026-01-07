İzmir'de otopark isyanı! CHP'li belediye zam yaptı sokaklar doldu trafik çilesi arttı

Uygunsuz parklanma nedeniyle kent içi trafik de olumsuz yönde etkilendi. Yolun her iki tarafına park eden araçlar nedeniyle özellikle dar sokaklarda sürücüler büyük sorunlar yaşamaya başladı. Buna bir de denetim eksikliği eklenince kentte resmen keşmekeş yaşanmaya başladı.

Araçlar yol kenarına park ediliyor (İHA)

FAHİŞ ZAMMA TEPKİ

İzmirliler, İZBB tarafından işletilen otoparklara yapılan fahiş zamma tepki gösterdi. İzmirliler zammın makul seviyeye çekilmesini istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman Şirketi tarafından işletilen 6 yeraltı, 2 tam otomatik olmak üzere toplam 22 kapalı otopark bulunuyor. Bu otoparklar toplam 9 bin 64 araç alıyor. İZBB bünyesindeki otoparklar bununla da sınırlı değil. Göztepe Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki apartman altlarındaki abone otoparklarının sayısı bin 955. Buna ilave olarak kent genelinde 3 bin 778 araçlık açık park yeri bulunuyor. İzmir genelinde açık ve kapalı otopark yerinin toplamı ise 14 bin 797'yi buluyor.