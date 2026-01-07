Hava yolunda Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı! 2025'te 247,2 milyon yolcu havalimanlarını kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, direkt transit yolcularla birlikte 2025'te 247 milyon 163 bin 531 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini ve böylece Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını bildirdi.

Havalimanı (AA)

İç hatlarda geçen ay 75 bin 167, dış hatlarda 63 bin 493 olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 189 bin 376 uçak trafiğine ulaşıldığı bilgisini veren Uraloğlu, trafiğin 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 11,7 arttığını ifade etti.

Uraloğlu, söz konusu aydaki yolcu verilerine ilişkin, "Yolcu sayısı iç hatlarda 7 milyon 899 bin 596, dış hatlarda ise 9 milyon 622 bin 131 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 17 milyon 532 bin 459 yolcuya hizmet verildi. Böylece direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış gerçekleşti. Havalimanlarımızda taşınan yük miktarı ise aralıkta iç hatlarda 65 bin 151 ton, dış hatlarda 346 bin 856 ton olmak üzere 412 bin 7 tona ulaştı." bilgisini verdi.

İniş-kalkış yapan uçak sayısının geçen yılın genelinde iç hatlarda 991 bin 48, dış hatlarda ise 933 bin 36 olduğunu bildiren Uraloğlu, şunları ifade etti:

"12 aylık dönemde üst geçişlerle birlikte toplam 2 milyon 507 bin 399 uçak trafiğine ulaştık. Üst geçişler dahil toplam uçak trafiği 2024'e göre yüzde 9,3 artış gösterdi. İç hatlarda 101 milyon 655 bin 2, dış hatlarda ise 145 milyon 362 bin 150 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcularla birlikte toplam 247 milyon 163 bin 531 kişi havalimanlarımızı kullandı. Geçen yıla göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,1 artış oldu. Böylece hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık."