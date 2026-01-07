Gençlere dev istihdam hamlesi! Başkan Erdoğan duyurdu: 3 yılda 3 milyon gence 445 milyar liralık destek

Gençlerimiz 5 temel destek alanını kapsayan üretim çağı programı ile yeteneklerini geliştirebilecek. Gençler iş hayatına başlarken devletini yanında hissettiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Gençerimize"GÜÇ" programı kapsamında yenilikçi çok geniş bir yelpazede yeni destekler sunuyoruz. Devletin genç istihdamdaki rolünü de yeniden tanımlıyor şekillendiriyoruz. STAJ destekleri ile gençlerimizin eğitimleri sürerken iş gücü piyasası ile tanışmasını, mezuniyet sonrası istihdamı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. STAJ döneminde gençlerimizin ücret ve prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. STAJ desteklerimizi önümüzdeki 3 yıl için 27 milyar lira olarak belirledik. Mevcut staj kapasitesine ilave olarak 3 yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerini staj başvurularını bugün itibariyle İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz. Yaklaşık 250 bin meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencimizi iş ve meslek danışmanları ile buluşturacağız. 3 yılın sonunda 750 bin gencimizi iş hayatında hazır hale getireceğiz. Önümüzdeki 3 yılda, 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar TL'lik bir kaynagı, bu programa tahsis edeceğiz.



HAFTADA 3 GÜN ÇALIŞACAK

Başkan Erdoğan, staj yapacak gençlerin, haftata 3 gün görev yapacaklarını söyledi:

Programakatılan her gencimize günlük 1375 lira cep harçlığı vereceğiz. Her bir gencimizin gelirini aylık 15 bin liradan 19 bin liraya çıkacak. Üç yıl boyunca her sene 150 bin, 3 yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimizle ilgili iş kazası, meslek hastalığı, genel sağlık sigortası primlerini için 108 milyar lira kaynak ayırdık. Özel sektörle işbirliğinde tasarladığımız bu programla 18/25 yaş arası işe girenlerin, işe başladıktan sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. Aynı şekilde ilk sigortalarını başlatarak 6 aya kadar tüm sigorta primlerini ödeyeceğiz.

Eğitim ve istihdam dışı gençlerimiz de sisteme dahil edilecek. Üniversite öğrencileri ve mezunlarımız da bu programdan faydalanacak.