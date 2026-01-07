Eren Elmalı hakkında "kendi maçına bahis oynama" iddiası! Başsavcılıktan açıklama

Sosyal medyada Eren Elmalı isimli futbolcunun kendi maçına bahis oynadığı ve buna dair belge olduğuna dair yapılan paylaşımlarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği, bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan/hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur.