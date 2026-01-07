Dijital kumar bağımlılığı 16 yaşına kadar düştü!

Fotoğraf (takvim.com.tr) ORTAOKUL VE LİSE ÇAĞI KIRILMA NOKTASI

Kimlik arayışı, akran baskısı ve risk alma eğiliminin arttığı ergenlik dönemi, dijital kumar açısından en kırılgan eşiklerden biri olarak öne çıkıyor. Oyunlaştırılmış tasarımlar, bonuslar ve kolay kazanç vaadi, gençlerin kumarı bir eğlence gibi algılamasına neden oluyor.

Fotoğraf (takvim.com.tr)

SUÇ ÖRGÜTLERİ GENÇLERİ HEDEF ALIYOR Rapordaki en çarpıcı bulgulardan biri, dijital kumarın organize suç ağlarıyla kurduğu ilişki. Araştırmaya göre suç örgütleri, yasadışı para transferlerini gizlemek için üniversite öğrencileri ve yaşlılar gibi kırılgan grupların banka hesaplarını kullanıyor. Özellikle üniversite öğrencileri, hesap kiralama ya da aracı olma gibi vaatlerle bu ağların içine çekiliyor.

Fotoğraf (takvim.com.tr) MAĞDUR OLUYORLAR Uzmanlar birçok gencin neye dahil olduğunu fark etmeden kara para trafiğinin bir parçası haline getirildiğine dikkat çekiyor. Bu durum, öğrencileri hem adli soruşturma hem de uzun vadeli mağduriyet riskiyle karşı karşıya bırakıyor.