Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi: Kimden kaç para alınacak?

Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

GÜNLÜK 12,86 LİRA İLE 52,46 LİRA ARASINDA

15 Ocak 2026'dan 14 Ocak 2027'ye kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 12,86 lira ile 52,46 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 15,65 lira ile 62,71 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Bu kapsamda günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 12,86 lira, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 21,86 lira, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 27,16 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 35,19 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 46,86 lira ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 52,46 lira olarak tahsil edilecek.