CHP'li Başkan Bozbey'e partili eski meclis üyesi saldırdı!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesinde katıldığı program sırasında saldırıya uğradı. Başkan Bozbey'e yumruk atmaya çalışan şahıs, çevrede bulunan polis ve zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde saldırganın Recep B. olduğu ve geçmişte CHP Yıldırım Belediyesi'nde meclis üyeliği yaptığı ortaya çıktı. Sağlık durumu iyi olan Bozbey, "Bunlar maalesef istemediğimiz olaylar. Toplumumuzda bunlardan var. Bu ne mahallemizin sorunu ne başka. Bu kişisel bir konu" dedi.

Haber: Barış Savaş