CHP'li ABB’de 154 milyonluk konser davası başladı! Sanıklar hâkim karşısında

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2021–2024 yılları arasındaki 32 konserde 154 milyon lira kamu oluşturdukları iddiasıyla 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'i tutuklu 14 sanık ilk duruşmada savunma yaptı. Sanıklar, iddianamenin hatalı bilirkişi raporuna dayandığını iddia etti. İddianamede, bazı sanıklar hakkında 31 yıl 6 aya kadar, diğer sanıklar hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında da bu olayla ilgili soruşturma izni istenmişti.

