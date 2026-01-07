Başkan Erdoğan'dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediyesi! Halay çekerek kutladılar

Tören düzenlendi. (AA)

EN KIYMETLİ DESTEKÇİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZ



Takımın yardımcı antrenörü Kübra Şen ise "Takımımız için önemli bir kazanım olan yeni otobüsümüzün açılışı vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Bizim en kıymetli destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kendileri sayesinde bir takım otobüsümüz oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.