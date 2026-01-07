Başkan Erdoğan'dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediyesi! Halay çekerek kutladılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs armağan etti. Törende katılımcılarla halay çekerek mutluluklarını paylaştı. Kaymakam Mustafa Akın ve takımın yardımcı antrenörü Kübra Şen Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs armağan etti.Başkan Erdoğan'dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediyesi!
HALAY ÇEKEREK KUTLADILAR
Kulüp yöneticileri tarafından teslim alınan otobüs için spor tesislerinin bahçesinde tören düzenlendi. Kurbanların kesildiği, duaların edildiği törende sporcular, Kaymakam Mustafa Akın ve katılımcılarla halay çekerek mutluluklarını paylaştı.
Kaymakam Akın, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "İnşallah güzel şampiyonlukları bu otobüs sayesinde halkımızla kutlayacağız. Bu başarıları heyecanla bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
EN KIYMETLİ DESTEKÇİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZ
Takımın yardımcı antrenörü Kübra Şen ise "Takımımız için önemli bir kazanım olan yeni otobüsümüzün açılışı vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Bizim en kıymetli destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kendileri sayesinde bir takım otobüsümüz oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar ve sporcular takım otobüsüyle şehir turu attı.
Törene Cumhuriyet Savcısı Osman Altıntaş, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı kurum amirleri katıldı.
KÜLLİYE'DE KABUL ETMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı 27 Ağustos 2025'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.