Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 12. Yargı paketine ilişkin açıklama: Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 12. Yargı paketine ilişkin konuştu.

"Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil." diyen Tunç, "12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

