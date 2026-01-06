Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu: Mürettebatın durumu nasıl?
Son dakika haberleri... Türk Gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. İçinde 11 mürettebatın olduğu öğrenildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Gemide bulunan 3 ü Türk 11 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir."