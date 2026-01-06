MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI YAYIN

Yeni yüzyılın zorlu etaplarını birer birer geçerek; geçmişin çağrısını geleceğin çehresiyle birleştirmek, ecdadımızın hükmünü evlatlarımızın haysiyet ve hürriyetiyle örtüştürmek müşterek gaye olarak önümüzdedir. Milliyetçi Hareket Partisi, bu gayenin her yönüyle şuurundadır.

"MADURO'YA SALDIRI LANETLİYORUZ"

Beyaz perdede izlediğimiz Karayip Korsanları filmi resmen tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Film seti Caracas'ta kurulmuştur. Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru saldırıyı nefretle sadece kınamıyor hepten lanetliyoruz. Bu ayrım bu ahlaki yıkım bu zalimlik bu kabalık bu skandal eylem hiç kimseye hak, hiçbir ülkenin de imtiyazı değildir.

