İstanbul'a 2 günlük yağış alarmı: Kar geri geliyor! Perşembe ve cuma kritik!

Meteoroloji uzmanları özellikle perşembe günü beklenen kuvvetli yağış ve ani sıcaklık düşüşüne karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmasını öneriyor.

Bu ani soğumanın yağış türünü de değiştirebileceğini belirten Tek, "Gece yağmur şeklinde başlayacak olan yağış, cuma sabah saatlerinde havada görülme ihtimali olan kar yağışına dönüşebilir. Cuma günü ise sistemin İstanbul üzerindeki etkisi büyük ölçüde kaybolmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün orta ve uzun vadeli tahminlerinden derlenen verilere göre, yurt genelinde hava koşulları hafta ortasından itibaren belirgin şekilde değişiyor. Bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, özellikle Marmara ve Ege kıyılarında yer yer yağmur geçişleri görülecek.

(Takvim Foto Arşiv)

Balkanlar üzerinden soğuk hava girişi

Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak yeni bir soğuk hava dalgası, sıcaklıklarda hissedilir düşüşe neden olacak. Hafta ortasıyla birlikte iç kesimlerde yağışların tür değiştirmesi ve kara dönmesi bekleniyor.

İç Anadolu'da kar hazırlığı

İç Anadolu Bölgesi'nde çarşamba günü yağmur ve yer yer sağanak şeklinde etkili olacak yağışlı sistemin, perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor. Yetkililer, bu sistemin hafta sonu boyunca da etkisini sürdürebileceğine dikkat çekiyor.

Doğu Anadolu'da yoğun kar uyarısı

Doğu Anadolu genelinde dondurucu soğukların etkisini koruması bekleniyor. Erzurum, Erzincan ve Kars çevreleri için cuma gününden itibaren yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma uyarısı yapıldı. Bölgede don olaylarının da etkili olacağı belirtiliyor.

Güneydoğu'da yağmur, yükseklerde kar

Güneydoğu Anadolu'da yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde görüleceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ihtimalinin bulunduğu bildirildi. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine doğru gerilemesi bekleniyor.

Marmara ve Ege'de soğuk hava etkisini artıracak

Marmara ve Ege bölgelerinde, İstanbul başta olmak üzere hafta boyunca aralıklarla sağanak yağışlar görülecek. Perşembe gününden itibaren ise yağışların yerini daha soğuk bir havaya bırakması bekleniyor. Trakya kesiminde kar yağışı ihtimali üzerinde duruluyor.

Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Denizlerde ise fırtınamsı rüzgârın zaman zaman ulaşımı aksatabileceği bildirildi.

Karadeniz'de yağışlar perşembe günü başlıyor

Karadeniz Bölgesi'nde perşembe gününden itibaren yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Buzlanma, don ve çığ tehlikesine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli yapılan açıklamalarda, özellikle Bolu Geçidi, Zigana ve Kop gibi kritik noktalarda sürücülerin kış lastiği ve zincir başta olmak üzere gerekli ekipmanları bulundurmalarının önemine vurgu yapıldı.

Meteoroloji uzmanları, vatandaşların güncel hava durumu gelişmelerini MGM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden düzenli olarak takip etmelerini öneriyor.