İstanbul'a 2 günlük yağış alarmı: Kar geri geliyor! Perşembe ve cuma kritik!
Yeni yıla karla giren İstanbul, hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklarla kısa süreli bir rahatlama yaşadı. Ancak bu tablo uzun sürmeyecek. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede megakent için perşembe ve cuma gününü işaret ederek hem kuvvetli yağış hem de kar uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli tahminlerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde hava koşullarında hafta ortasından itibaren belirgin bir değişim bekleniyor. Bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, Marmara ve Ege kıyılarında aralıklı yağmur geçişleri görülecek. Çarşamba gününden itibaren ise Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak.
İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI: ÖNCE KUVVETLİ YAĞIŞ ARDINDAN SERT SOĞUK
Yağışlar kademeli geliyor
Bugün ve yarın için hafif yağışların görüleceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Edirne'de şu anda hafif bir yağmur var. Benzer yağış geçişleri bugün de devam edecek. Ancak asıl sistem çarşamba günü Orta Akdeniz'den geliyor." dedi.
Bu sistemin önce Ege kıyılarını, ardından Marmara'nın güneyini ve Trakya'yı etkileyeceğini söyleyen Tek, İstanbul için çarşamba günü yağışların zayıf olacağını, asıl etkinin perşembe günü hissedileceğini ifade etti.
Perşembe günü sel riski var
Perşembe gününe dikkat çeken Adil Tek, "İstanbul perşembe günü çok kuvvetli bir yağmurun etkisine girecek. Özellikle öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz kaynaklı sistem kuvvetli yağış bırakacak. Bu yağışın sel ve su baskını oluşturma riski bulunuyor." uyarısında bulundu.
Gece sıcaklıklar çakılacak
Kuvvetli yağışın ardından kuzeyden soğuk havanın inişe geçeceğini belirten Tek, sıcaklıklarda sert bir düşüş beklendiğini söyledi. "Perşembe günü yağış sırasında 15–16 dereceyi görebiliriz. Ancak gece saatlerinden itibaren sıcaklıklar 10–12 derece birden düşecek." dedi.
KAR İHTİMALİ CUMA SABAHI
Bu ani soğumanın yağış türünü de değiştirebileceğini belirten Tek, "Gece yağmur şeklinde başlayacak olan yağış, cuma sabah saatlerinde havada görülme ihtimali olan kar yağışına dönüşebilir. Cuma günü ise sistemin İstanbul üzerindeki etkisi büyük ölçüde kaybolmuş olacak." ifadelerini kullandı.
Meteoroloji uzmanları özellikle perşembe günü beklenen kuvvetli yağış ve ani sıcaklık düşüşüne karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmasını öneriyor.
Soğuk hava dalgası geliyor: Yağmur yerini kara bırakacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli tahminlerinden derlenen verilere göre, yurt genelinde hava koşulları hafta ortasından itibaren belirgin şekilde değişiyor. Bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, özellikle Marmara ve Ege kıyılarında yer yer yağmur geçişleri görülecek.
Balkanlar üzerinden soğuk hava girişi
Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak yeni bir soğuk hava dalgası, sıcaklıklarda hissedilir düşüşe neden olacak. Hafta ortasıyla birlikte iç kesimlerde yağışların tür değiştirmesi ve kara dönmesi bekleniyor.
İç Anadolu'da kar hazırlığı
İç Anadolu Bölgesi'nde çarşamba günü yağmur ve yer yer sağanak şeklinde etkili olacak yağışlı sistemin, perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor. Yetkililer, bu sistemin hafta sonu boyunca da etkisini sürdürebileceğine dikkat çekiyor.
Doğu Anadolu'da yoğun kar uyarısı
Doğu Anadolu genelinde dondurucu soğukların etkisini koruması bekleniyor. Erzurum, Erzincan ve Kars çevreleri için cuma gününden itibaren yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma uyarısı yapıldı. Bölgede don olaylarının da etkili olacağı belirtiliyor.
Güneydoğu'da yağmur, yükseklerde kar
Güneydoğu Anadolu'da yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde görüleceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ihtimalinin bulunduğu bildirildi. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine doğru gerilemesi bekleniyor.
Marmara ve Ege'de soğuk hava etkisini artıracak
Marmara ve Ege bölgelerinde, İstanbul başta olmak üzere hafta boyunca aralıklarla sağanak yağışlar görülecek. Perşembe gününden itibaren ise yağışların yerini daha soğuk bir havaya bırakması bekleniyor. Trakya kesiminde kar yağışı ihtimali üzerinde duruluyor.
Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Denizlerde ise fırtınamsı rüzgârın zaman zaman ulaşımı aksatabileceği bildirildi.
Karadeniz'de yağışlar perşembe günü başlıyor
Karadeniz Bölgesi'nde perşembe gününden itibaren yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Buzlanma, don ve çığ tehlikesine dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli yapılan açıklamalarda, özellikle Bolu Geçidi, Zigana ve Kop gibi kritik noktalarda sürücülerin kış lastiği ve zincir başta olmak üzere gerekli ekipmanları bulundurmalarının önemine vurgu yapıldı.
Meteoroloji uzmanları, vatandaşların güncel hava durumu gelişmelerini MGM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden düzenli olarak takip etmelerini öneriyor.