Ada seferlerine fırtına engeli! Gökçeada ve Bozcaada feribotları 7 Ocak'ta iptal

Karar sonrası adalara gitmeyi planlayan vatandaşlar, güncel sefer bilgileri ve yeni çalışma saatlerine ilişkin duyuruları yakından takip etmeye başladı. İşte güncel Gökçeada ve Bozcaada feribot sefer saatleri…

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE HAVA ENGELİ

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan bilgilendirmede, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği bildirildi.