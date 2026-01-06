PODCAST CANLI YAYIN

Ada seferlerine fırtına engeli! Gökçeada ve Bozcaada feribotları 7 Ocak'ta iptal

Gökçeada ve Bozcaada’ya ulaşımı sağlayan feribot hatlarında yolcuları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, 7 Ocak Salı günü Gökçeada ve Bozcaada seferlerinde planlanan tüm feribot yolculukları iptal edildi.

Karar sonrası adalara gitmeyi planlayan vatandaşlar, güncel sefer bilgileri ve yeni çalışma saatlerine ilişkin duyuruları yakından takip etmeye başladı. İşte güncel Gökçeada ve Bozcaada feribot sefer saatleri…

(Kaynak: AA)

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE HAVA ENGELİ

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan bilgilendirmede, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu hatlar dışındaki tüm güzergâhlarda deniz ulaşımının planlanan sefer saatlerine göre sorunsuz şekilde devam edeceği ifade edildi.

