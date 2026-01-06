Futbolda 'bahis ve şike' soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı için karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan şüphelilerin tutukluluk durumları yeniden ele alındı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan incelemede, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve soruşturmanın seyri dikkate alındı.

Murat Sancak (AA) MAHKEMEDEN DEVAM KARARI Yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda, aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın da bulunduğu tüm tutuklu şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme, mevcut adli kontrol ve tutuklama gerekçelerinin henüz ortadan kalkmadığı kanaatine vardı.