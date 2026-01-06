Futbolda 'bahis ve şike' soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı için karar!
Futbolda “bahis” ve “şike” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında futbolcu Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak’ın da bulunduğu şüpheliler hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, yapılan değerlendirme sonucunda tüm tutuklu şüphelilerin cezaevindeki durumunun devamına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan şüphelilerin tutukluluk durumları yeniden ele alındı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan incelemede, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve soruşturmanın seyri dikkate alındı.
MAHKEMEDEN DEVAM KARARI
Yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda, aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın da bulunduğu tüm tutuklu şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme, mevcut adli kontrol ve tutuklama gerekçelerinin henüz ortadan kalkmadığı kanaatine vardı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği, yeni delil ve ifadeler doğrultusunda sürecin şekilleneceği öğrenildi.