Eski CHP ilçe başkanı Sertan Ocakçı ofisinde ölü bulundu!

Edinilen bilgilere göre, Ocakçı'dan haber alamayan yakınları Yalı Caddesi üzerindeki ofisine gittiklerinde Ocakçı'yı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ocakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ocakçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.