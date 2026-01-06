CHP’de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu için “yeni hareket” çağrıları yükseldi

CHP'de 'şaibeli kurultay' iddiaları ve 'arınma' tartışmalarının gölgesinde bir kriz daha patlak verdi. Son 1 aylık süreçte eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden birçok muhalif partilinin; PM, MYK ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki yeni oluşumdan yakındığı öğrenildi. Partililerin, Genel Başkan Özgür Özel'i "partinin DNA'sını değiştirmekle" ve "muhalifleri tasfiye etmekle" suçladığı aktarıldı. Kılıçdaroğlu'na da bir an önce yeni bir hareket başlatma çağrılarının arttığı öne sürülüyor.



Söz konusu şikayet ve talepleri fazla yorum yapmadan dinlediği öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun ise gözünü 'mutlak butlan' davasından çıkacak nihai sonuca çevirdiği belirtiliyor. Son olarak İstinaf Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin "davanın reddi" kararını önceki gün kaldırmıştı. Dosya yeniden ilk derece mahkemesinde görülecek. Muhalif cephe, mutlak butlan ihtimalinin belirdiğini savunuyor.

Haber: Murathan Yıldırım

