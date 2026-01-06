Çanakkale’de 4 büyüklüğünde deprem oldu! 6 Ocak 2026 Çanakkale’de nerede deprem oldu?
AFAD’ın verilerine göre, Ege Denizi’nde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı, çevre ilçe ve yerleşimlerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.