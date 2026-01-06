Bebek Otel merkezli büyük skandal açığa çıktı! Ünlü isimlere uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. İstanbul merkezli İzmir, Denizli ve Muğla'da 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör, Türkiye Karate şampiyonu Gözde Anuk, ünlülerin menajerliğini yapan Haluk Şentürk, Suma Beach işletmecilerinden Hakan Yıldız, şarkıcı Alya olarak bilinen Alya Gürler, Berna Arıcı, Ece Cerenbeli, Burak Altundağ, Saniye Deniz, Merve Uslu, Gülsüm Bayrak, Gizem Özköroğlu, Merve Eryiğit, Binnur Buse Alper, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Duygu Açıksöz, Özge Bitmez, Nevin Şimşek, Koray Beşli, Veysel Avcı ve Suat Yıldız gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise başka suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

BEBEK OTEL'DE VIP UYUŞTURUCU PARTİLERİ YAPTILAR

Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kritik bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı. Otelin müdavimleri arasında uyuşturucudan tutuklanan FLO ayakkabılarının sahibi Mahmut Ziylan ve firari Kasım Garipoğlu'nun ekürisi firari iş adamı Burak Ateş'in de yer aldığı çok sayıda isim bulunuyor. Ziylan ve Ateş'in Bebek Otel'de özel VIP odalara sahip olduğu belirtildi. Bu odalarda uyuşturucu ve fuhuş eylemlerinde bulunulduğu öne sürülürken, otele gelen kadınlardan ve fuhuş için kadın temin eden kişilerden hesap alınmadığı öğrenildi.

Haber: Atakan Irmak- Deniz Yusufoğlu

