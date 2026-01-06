Başkan Erdoğan'dan Özel’e sert sözler! “Çirkin tahriklere gelmeyeceğiz"

Başkan Erdoğan Kabine toplantısı önemli mesajlar verdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in iç siyasette olduğu gibi dış politikada da 3. sınıf bir popülizm yaptığını ifade etti. Erdoğan, "Ülkemizden 11 bin kilometre ötede, Türkiye'yle yakın dostluk ilişkisi olan bir ülkede bir hadise yaşanıyor; CHP Genel Başkanı'nın aklına ilk gelen; bize saldırmak, çeşitli fotoğraflar üzerinden bize sataşmak oluyor. Bu, patolojik bir ruh halinin işareti değilse nedir?" ifadelerini kullandı.

TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ

Erdoğan şöyle devam etti: Son yıllarda bölgemizde cereyan eden hadiseleri ve bunlara karşı CHP'nin yaklaşımını şöyle bir gözden geçirelim. CHP Genel Başkanı'nın isabetli tek bir öngörüsünü bulamazsınız. Ne Karadeniz'de ne Doğu Akdeniz'de ne Gazze soykırımında ne Libya ne de Suriye konusunda; tutarlı, vicdanlı, omurgalı hiçbir duruşları yok. Tek bildikleri hükümetimize karşı çıkmak; bizim "ak" dediğimize "kara", "doğru" dediğimize "yanlış" demek. Söz konusu Türkiye olunca, Türkiye'nin güvenliği, bekası olunca, ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıp birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz; 86 milyon hep beraber yıkılmaz, sarsılmaz bir duvar olacağız. Boylarına-poslarına bakmadan son derece kibirli bir edayla Türkiye'ye parmak sallayanların bizden istediği devletimizdir, vatanımızdır; büyük ve güçlü Türkiye idealimizin kuvveden fiile çıkmasını engellemektir. Her kim, ne adına olursa olsun, "milli mutabakat ruhuna" zarar verecek bir tavır içindeyse, Türkiye'nin rakiplerine hizmet ediyor demektir. Her kim, ortak değerlerimizi hedef alıyor, aramızdaki rabıtayı zayıflatmaya çalışıyorsa, Türk milletinin dostu değil, yeminli bir hasmıdır. Türk ve Türkiye düşmanlarının, işte bu sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz. İç cephemizi sağlam tutacak güçlendirecek ve hep uyanık olacağız



F-35'TEN ÇIKARTILAMAYIZ

Başkan Erdoğan, Bloomberg News'e konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin duruşu çok nettir; biz milli menfaatlerimiz ve enerji güvenliğimiz doğrultusunda hareket ederiz" dedi. Türkiye'nin bedelini ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi iki stratejik ortak olan Türkiye ve ABD'nin yanı sıra NATO'nun güvenliği için de önemli ve gerekli olduğunun altını çizdi.



NAHYAN İLE GAZZE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, BAE lideri Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN