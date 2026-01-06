Başkan Erdoğan'dan Külliye'de sürpriz kabul! Milli tekvandocularla bir araya geldi

Başkan Erdoğan, milli tekvandocu Sude Yaren ve Sıla Irmak Uzunçavdar'ı kabul etti. (Sosyal medya)



MİLLİ SPORCULARI KÜLLİYE'DE KABUL ETTİ



İLBANK Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Gençlik Olimpiyatları ve İslami Dayanışma Oyunları'ndaki dereceleriyle tekvandoda önemli başarılar kazanan İLBANK sporcuları Sude Yaren Uzunçavdar ve Sıla Irmak Uzunçavdar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.