Başkan Erdoğan 2026'nın ilk kabinesini topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye terörsüz bölge... Küresel ve bölgesel meseleler masada

"SÜRECİN MENZİLE VARMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ" Başkan Erdoğan, "Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız" dedi.







SDG'YE SON UYARI



Gözler Meclis'ten çıkacak rapora çevrilmişken bir yandan da Suriye sahasındaki gelişmeler anbean izleniyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, SDG'yi son kez uyardı. Erdoğan, "Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bahçeli, "SDG'nin İsrail'in tetikçisi olmak yerine 10 Mart Mutabakatı'nın parçası olması herkesin ortak menfaatinedir" ifadelerini kullandı.





