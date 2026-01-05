Başkan Erdoğan 2026'nın ilk kabinesini topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye terörsüz bölge... Küresel ve bölgesel meseleler masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın ilk kabinesini Beştepe'de topluyor. Yeni yılın yol haritasının ele alınacağı toplantının en önemli gündem maddesi "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefi. Başkan Erdoğan komisyon raporunu işaret edip "Sürecin menziline varması için ne gerekiyorsa yapacağız" mesajı verdi. Suriye sahasındaki son durum da masaya gelecek. Kabinede Rusya-Ukrayna, İran ve Venezuela gibi küresel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
Yılın ilk kabine toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin kritik, bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.
Kabinenin gündeminde, ekonomik gelişmeler, terörle mücadelede gelinen aşama, bölgesel gelişmeler ile Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temasların yer alacağı öğrenildi.
2026'NIN YOL HARİTASI MASADA
Görüşmelerde, yeni yılın yol haritasına ilişkin değerlendirmelerin de yapılacağı ifade ediliyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM
Kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri hiç şüphesiz Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama. Meclis çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "müşterek rapor" aşamasına geldi.
Yasal düzenlemeler için çalışmalar sürüyor.
"SÜRECİN MENZİLE VARMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"
Başkan Erdoğan, "Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız" dedi.
SDG'YE SON UYARI
Gözler Meclis'ten çıkacak rapora çevrilmişken bir yandan da Suriye sahasındaki gelişmeler anbean izleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, SDG'yi son kez uyardı. Erdoğan, "Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Bahçeli, "SDG'nin İsrail'in tetikçisi olmak yerine 10 Mart Mutabakatı'nın parçası olması herkesin ortak menfaatinedir" ifadelerini kullandı.