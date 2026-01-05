Güllü’nün kızının whatsapp mesajları ortaya çıktı!

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada TAKVİM yine gündeme bomba gibi düşecek yeni detaylara ulaştı. Daha önceki haberlerinde Tuğyan'ın her olayı sevgilisi kervana aktardığını ortaya çıkaran TAKVİM, yine Tuğyan tarafından sevgilisi Kervan'a gönderilen şok whatsapp yazışmalarına ulaştı. Tuğyan'ın, göndermiş olduğu mesajlarda anne ve babasına kin kustuğu görüldü.

30 Nisan 2025'de gece yarısı üvey annesi Nilüfer ile konuşan Tuğyan, sevgilisi Kervan'a gönderdiği mesajlarda, "Bıktım, Allah annem ve babamın belasını versin", "Annem çok yalancı bir kadın", "Ben bunlarla görüşmek istemiyorum beni katil edecekler. Ama yarın anneme ne yapacağımı biliyorum" "Bizi kandırmış bu zamana kadar", Kadın her şeyi doğru dürüst anlatıyor şuan bana", " Sen küçüktün baban seni görmeye gelirdi, annen seni zorla alırdı diyor", "Annemde asla baban seni kapıya gelip görmek istemedi. Seni hep reddetti." İfadeleri yer aldı.