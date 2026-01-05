Fethi Sekin şehadetinin 9. yıl dönümünde dualarla anıldı! İzmir Adliyesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti

PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. İzmir'de katliamı canı pahasına önleyen kahraman: Fethi Sekin Seken mermilerden birinin isabet ettiği adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada 2 teröristten 1'ini etkisiz hale getiren, evli ve 3 çocuk babası Sekin, canı pahasına birçok kişinin hayatını kurtardı. Olayın ardından İslam Kerimov Caddesi'ne 'Fethi Sekin' adı verilirken, İzmir Adliyesi C kapısı önüne de heykeli dikildi.

Fethi Sekin ve Musa Can, şehadetlerinin 9. yılında İzmir Adliyesi'nde anıldı



'TERÖRÜN EN KORKTUĞU ŞEY ADALET'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anma töreni başladı. Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, "5 Ocak 2017 tarihinde hukuka, adalete ve devlete olan saldırıyı Şehit Polisimiz Fethi Sekin kendi göğsünde durdurmasaydı, bugün çok daha farklı şeyler konuşabiliriz. Adalete saldırıyorlar. Çünkü terörün en korktuğu şey adalet. Hukuka saldırıyorlar, çünkü terörün düşmanı hukuk. Devlete saldırıyorlar, çünkü meşru otorite, teröre göre çok kötü bir şey. Dolayısıyla adalet, hukuk ve devlet üçgenine yapılan saldırıyı bir polis memuru göğsünde eritti" dedi.

'SONUNDA BİR ŞEHADET İHTİMALİ VARDI'

Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in bir trafik polisi olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Acar, "Terörle mücadele ekibinden polis değildi ama böyle bir hal ile karşı karşıya kaldığı zaman 'Haber vereyim' gibi bir yola gitmedi. Çünkü vazife anlık icra edilmesi gereken bir vazifeydi. Sonunda bir şehadet ihtimali vardı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti, Türk polisi burada bütün ihtimalleri bir çırpıda silip attı ve o hain teröristleri bulunduğu yerde etkisiz hale getirdi, kendisi şehadete erdi. Aynı gün Musa Can ağabeyimizi de şehit verdik. Şehadet, dünya anlamında bir kayıp ama Kur'an-ı Kerim'de Cenabıhak, 'Onlar için asla ölüler demeyeceğiz' diyor. Hassasiyet göstermemizi istiyor. Onların kendi katında rızıklandırıldığını ifade ediyor. Bu memleket, millet, bu kanla yoğrulmuş topraklara bir can daha verdi ancak ahirette de onlara çok güzel bir cennet teslim ediliyor" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZ İÇİN CAN VERMEYİ GÖZE ALAN İNSANLARIN OLMASI LAZIM'

Bakan Yardımcısı Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada aileleri, evlatları var. Ateş ilk onlara düşüyor. Fakat bu ateş, basit bir ateş değil, bu devletin de bağrına düşen bir volkan. Bu volkan bir yandan devletimizi güçlendiriyor, bir yandan yüreğimizi yakıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bu ikisi ile yaşıyoruz. Çünkü bu topraklarda yaşamak kolay değil. Bu bölgede ayakta kalabilmek kolay değil. Bu bölgede ayakta kalabilmek için evvela bu milletimiz için can vermeyi göze alan insanların olması lazım. Askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin, adliye tarafında savcılarımızın, hakimlerimizin, bu millet için gözlerini bir dakikalığına dahi kırpmak gibi düşünceleri olamaz. Bu memleket böyle insanları yetiştirdikçe zaten ayakta kalacaktır. Bu topraklar sürekli şehit kanı ile sulandığı için insanımız, evladımız, gencimiz bu duygu ve düşünce ve hisle yoğrulmaktadır."