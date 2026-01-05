DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İrfan Karatutlu partisinden istifa etti

Muhalefet partilerindeki istifalara bir yenisi daha eklendi.

DEVA GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu (AA)

Karatutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu bünyesinde sürdürmekte olduğum tüm görevlerden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."

DEVA PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDEN 7. İSİM

Karatutlu, DEVA Partisi'nden istifa eden 7'nci milletvekili oldu. Daha önce İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar DEVA Partisi'nden istifa etmişti.