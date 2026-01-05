Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu gün toplanıyor!

Kabine toplantısında en önemli başlıklardan biri ekonomi olacak. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları, güvenlik birimlerinin saha raporları ve alınması planlanan yeni tedbirler kabine üyeleri tarafından ele alınacak. Suriye'deki son gelişmeler, 10 Mart mutabakatı, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu, sınır güvenliği, geri dönüş süreci ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik atılan adımlar da kabine üyelerinin masasında olacak.

İSRAİL'İN SALDIRILARI...

Dış politikada ise Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'de seyir güvenliği, Gazze'deki insani kriz ve İsrail'in saldırıları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Türkiye'nin ateşkes çağrıları, diplomatik girişimleri ve insani yardım faaliyetleri kabinenin gündeminde olacak. Öte yandan İsrail'in Somaliland'ı tanıma yönündeki adımları da toplantıda ele alınacak.



VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ ARTTIRMA TEDBİRLERİ

2025 yılındaki enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, fiyat istikrarı, gıda ve kira fiyatlarındaki gelişmeler ile bu yıl vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik alınması gereken yeni tedbirler değerlendirilecek. Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, sosyal destekler ve kamu maliyesindeki son durum da gündeme gelecek.

TRUMP'LA TELEFON DİPLOMASİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki son gelişmeler ve Venezuela'da yaşanan kritik süreçlerin ele alınması bekleniyor.