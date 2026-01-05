Türkiye Erdoğan’da birleşti… AK Parti Sözcüsü Çelik "tek tek" okuduk diyerek açıkladı: Dünyaya gösterdik
ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyonunun ardından bazı çevrelerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandal paylaşımlarına Türkiye’den güçlü tepki geldi; farklı siyasi görüşlerden gazeteciler, siyasetçiler ve vatandaşlar Erdoğan’a destek mesajlarıyla kenetlenirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Mesajları tek tek okuduk, bu duruş milletimizin her şartta bir olduğunu ve birliğini tüm dünyaya gösterdi" dedi. Çelik tehditlere de sert tepki gösterdi.
ABD'nin 3 Ocak gecesi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşine yönelik gerçekleştirdiği operasyon, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Operasyona karşı dünyanın birçok noktasından tepkiler yükselirken, İsrail ve Yunanistan çizgisindeki bazı sosyal medya hesapları skandal paylaşımlarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Bu girişimler Türkiye'de tam tersine güçlü bir kenetlenmeyi beraberinde getirdi. Farklı siyasi görüşlere sahip gazeteciler, siyasetçiler ve vatandaşlar, sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'a destek mesajları paylaştı. Kısa sürede büyüyen bu dayanışma, milli birlik vurgusunu bir kez daha öne çıkardı.
TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK
Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gelen destek mesajlarının dikkatle incelendiğini belirterek, "Bu mesajlar, farklı düşüncelerimiz olsa da millet olarak 'bir' olduğumuzu ve birliğimizin sarsılmaz olduğunu tüm dünyaya gösterdi" ifadelerini kullandı.
Çelik, Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit ve hedef göstermelerin doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini hedef almak anlamına geldiğini vurgulayarak, toplumun her kesiminden gelen ortak tepkinin son derece kıymetli olduğunun altını çizdi.
Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan çelik şu ifadeleri kullandı:
"Zaman zaman "Türkiye düşmanı" bazı kişi ve odakların Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sözde tehditleri oluyor. Bunlar esasen yok hükmündedir.
Bu sözde tehdit ve hedef göstermeler karşısında toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ortak tepki, milli birlik ve beraberlik duygusu ise çok kıymetlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Karanlık yabancı odaklar tarafından Cumhurbaşkanımıza dönük tehditler ve hedef göstermeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir. Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir.
MESAJLARI TEK TEK OKUDUK
Siyasi çizgi olarak Cumhurbaşkanımızı destekleyen veya kendini muhalif olarak tanımlayan pek çok vatandaşımızın, Cumhurbaşkanımıza dönük aşağılık bir tehdit kampanyası karşısında birlik duygusuyla yayınladığı çok değerli mesajları tek tek okuduk...
Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da "bir" olduğumuzu ve "birliğimizin" ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu milli haslet ve hassasiyetlerle hepimiz gurur duymalıyız. Tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz.
Milletimiz ve devletimiz varolsun, birliğimiz ve kardeşliğimiz ebedi olsun."