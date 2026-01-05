Türkiye Erdoğan’da birleşti… AK Parti Sözcüsü Çelik "tek tek" okuduk diyerek açıkladı: Dünyaya gösterdik

MESAJLARI TEK TEK OKUDUK

Siyasi çizgi olarak Cumhurbaşkanımızı destekleyen veya kendini muhalif olarak tanımlayan pek çok vatandaşımızın, Cumhurbaşkanımıza dönük aşağılık bir tehdit kampanyası karşısında birlik duygusuyla yayınladığı çok değerli mesajları tek tek okuduk...

Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da "bir" olduğumuzu ve "birliğimizin" ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu milli haslet ve hassasiyetlerle hepimiz gurur duymalıyız. Tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz.

Milletimiz ve devletimiz varolsun, birliğimiz ve kardeşliğimiz ebedi olsun."