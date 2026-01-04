Yoğun kar yağışına karşı tüm tedbirler alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Afet Müdahale Planı ( TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumların, yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiğini duyurdu. Yoğun kar yağışıyla mücadele kapsamında toplam 42 binden fazla personel ve 12 binden fazla aracın görev aldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (sosyal medya)

Bakan Yerlikaya, "İlk andan itibaren merkezde AFAD Başkanlığımız, illerde ise Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerimiz aktif hale getirildi. AFAD ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile gerekli koordinasyon sağlanmakta, gelen ihbarlara anında müdahale edilmektedir.

Vatandaşlarımıza yönelik olarak; 16.599 soğuk/sıcak içecek, 9.826 adet içme suyu, 25.084 İkram malzemesi, dağıtımı gerçekleştirilmiştir, 3.766 vatandaşımız güvenli bölgeye tahliye edildi.

Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Sahada büyük bir gayret ve özveri ile çalışan AFAD Ekiplerimizi ve tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerine yer verdi.