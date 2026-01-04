Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Bedri Usta hakkında soruşturma

İstanbul Kadıköy'de Bedri Usta isimli mekana giden bir müşteri, 290 TL'lik lahmacun, 380 TL'lik çorba ve 400 TL'lik vale ücretinin yer aldığı toplam 4 bin TL'lik adisyona isyan etti. "Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" dedi.



Bunun üzerine işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu "Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör" diyerek müşterisine sosyal medyadan yanıt verdi.







Aydoğdu'nun bu paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.





ŞİKAYET VE İHBAR YAĞDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan şikayetler ve ihbarlar sonucu Bedri Usta hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.