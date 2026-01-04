Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Bedri Usta hakkında soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan şikayetler ve ihbarlar sonucu Bedri Usta (Bedrettin Aydoğdu) hakkında re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aydoğdu, 4 bin TL'lik adisyona isyan eden müşterisine "Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör" demişti.
İstanbul Kadıköy'de Bedri Usta isimli mekana giden bir müşteri, 290 TL'lik lahmacun, 380 TL'lik çorba ve 400 TL'lik vale ücretinin yer aldığı toplam 4 bin TL'lik adisyona isyan etti. "Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" dedi.
Bunun üzerine işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu "Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör" diyerek müşterisine sosyal medyadan yanıt verdi.
Aydoğdu'nun bu paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.
ŞİKAYET VE İHBAR YAĞDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan şikayetler ve ihbarlar sonucu Bedri Usta hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.