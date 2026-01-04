Q Yatırım Bankası’na tefecilik operasyonu! Yüksek faizle haksız kazanç sağlayan 9 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Q Yatırım Bankası'na yönelik "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği oranların üzerinde faizle bazı şirketlere borç para verip haksız kazanç sağladıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce banka yetkilisi Ali Ercan, Yasef Mitrani ile Mehmet Aydoğdu hakkında adli işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, "Şüpheli Ali Ercan'la bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu isimli şahıslar hakkında Başsavcılığımızca yeni tespitler yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

